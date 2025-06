Tragedia a Castelvetrano | uccide la moglie con una chiave inglese e si toglie la vita

Una tragedia sconvolge Castelvetrano: un uomo uccide la moglie con una chiave inglese e poi si suicida, lasciando dietro di sé una scena drammatica nel cuore del centro storico. La vittima, Mary Bonanno, insegnante di 49 anni, è stata trovata senza vita nell'androne di casa sua, mentre il marito si sarebbe tolto la vita dal tetto. Un evento che scuote profondamente la comunità.

L'omicidio-suicidio è avvenuto in una palazzina del centro storico. Mary Bonanno, 49 anni, insegnante, è stata trovata oggi, 6 giugno, priva di vita con evidenti ferite alla testa nell'androne della sua abitazione in via IV Aprile a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Accanto al corpo, i carabinieri hanno rinvenuto una chiave inglese, presumibile arma del delitto. Il marito si sarebbe lanciato dal tetto. Poco dopo il ritrovamento della donna, il corpo del marito, Francesco Campagna, 55 anni, infermiere, è stato scoperto nel cortile della stessa abitazione. Secondo gli investigatori, l'uomo si sarebbe gettato dal tetto dopo aver compiuto l'omicidio.

