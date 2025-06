Tragedia a Castelvetrano | insegnante uccisa dal marito poi il suicidio

Una tragedia scuote il cuore di Castelvetrano, in Sicilia, lasciando un'impronta indelebile nella comunità. Nella mattinata del 6 giugno, un dramma familiare si è consumato: un insegnante e suo marito sono stati trovati senza vita nella loro casa, segnando una delle pagine più oscure della loro storia. Un episodio che apre alla riflessione su temi dolorosi come violenza e fragilità umana.

Un dramma familiare sconvolge il cuore della Sicilia. Una tragedia ha sconvolto nella mattinata del 6 giugno il centro storico di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Due persone, marito e moglie, sono state trovate morte nella loro abitazione di via IV Aprile. I corpi senza vita appartengono a Francesco Campagna, 55 anni, infermiere in servizio all'ospedale "Cervello" di Palermo, e a Mary Bonanno, 49 anni, operatrice Asacom e docente stimata in vari istituti scolastici della città. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe colpito la moglie alla testa con un oggetto contundente – una chiave inglese, ritrovata nei pressi del corpo – per poi togliersi la vita gettandosi dal tetto dell'abitazione, precipitando nel cortile interno.

