Traffico Roma del 06-06-2025 ore 20 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. La serata del 6 giugno 2025 si presenta con alcuni disagi sul traffico cittadino: code significative sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per via di Pratica, e tra Castel Romano e Castel di Decima. Problemi anche sulla Tangenziale tra la Farnesina e viale della Moschea in direzione Salaria. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come evitare gli ingorghi!

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera ai disagi maggiori al momento si registrano sul via Pontina dove a causa di un incidente Ci sono code nelle due direzioni Esattamente tra il raccordo anulare e il bivio per via di Pratica direzione Latina e tra Castel Romano e Castel di Decima direzione Roma dopo un incidente abbiamo ancora Code in via del Foro Italico sulla tangenziale Tra la Farnesina e viale della Moschea direzione Salaria per il rifacimento del manto stradale in viale di Tor di Quinto Vi ricordo il divieto di transito questa notte tra le 21 e le 6 dal sottopasso di via Flaminia a piazzale di Ponte Milvio ma si lavora di notte anche nel Sotto via Acqua Acetosa Ostiense chiuso dalle 22 alle 6 in direzione Laurentina dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-06-2025 ore 20:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#info #atac - Rete di superficie variazione stato del servizio: causa lavori di potatura alberi, chiuso al traffico viale di Castel Porziano, modifichiamo il percorso delle linee bus 06-06SC-065SCP-070-070SC https://atac.roma.it/tempo-reale/tutte-le-notizie-da-sap Partecipa alla discussione

