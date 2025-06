Traffico Roma del 06-06-2025 ore 18 | 30

Benvenuti a questa aggiornamento sul traffico di Roma del 6 giugno 2025 alle 18:30. La città si presenta particolarmente congestionata a causa di incidenti e disagi, con code significative sulla via Pontina tra Castel Romano e via di Pratica, oltre a rallentamenti sulla A24 e il raccordo anulare. Restate con noi per le ultime notizie e consigli su come muoversi al meglio in queste ore movimentate.

Luceverde Roma dalla redazione ben trovati all'ascolto code per incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e il bivio per via di Pratica direzione Roma per lo stesso motivo ci sono code anche in direzione di Latina tra Spinaceto e il bivio per via di Pratica code per incidente poi sul tetto Urbano della A24 3 alla tangenziale e Tor Cervara direzione raccordo anulare solo stesso raccordo anulare troviamo auto in fila in carreggiata interna tra Nomentana e hai la Prenestina code anche in esterna tra Ardeatina e Tuscolana incidente Concorde anche sulla tangenziale Tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico è tra il corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni è invece il traffico intenso dei lavori in corso a provocare code sulla Cristoforo Colombo in uscita da Roma tra via Di Mezzocammino e via di Acilia direzione Ostia ed infine vi segnalo ancora residui rallentamenti con per un precedente incidente sulla A1 roma-napoli tra lo svincolo per la Roma L'Aquila e Valmontone dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-06-2025 ore 18:30

