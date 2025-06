Traffico Roma del 06-06-2025 ore 16 | 30

Se ti trovi nel traffico di Roma il 6 giugno 2025 alle 16:30, preparati a una vera sfida: incidenti e lavori in corso stanno causando code sulla tangenziale tra San Giovanni e l'uscita per L'Aquila, con ripercussioni anche sulla A24 in entrata. Resta aggiornato con Roma Infomobilità , il servizio ufficiale di Licht Verde e Roma Servizi per la Mobilità , per trovare percorsi alternativi e affrontare con calma questa giornata congestionata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con coda in tangenziale tra San Giovanni e lo svincolo per la Roma L'Aquila direzione Stadio Olimpico codema per lavori anche tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria ripercussioni sul tratto della A24 in entrata in tangenziale poi abbiamo code anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina è La Romanina fino al 31 luglio in orario notturno sono in programma interventi di rifacimento del manto stradale in viale di Tor di Quinto dal sottopasso di via Flaminia a piazzale di Ponte Milvio il cantiere sarà attivo di notte quindi dalle 21 alle 6 e sarà vietato il transito si lavora questa notte anche nel Sotto via Acqua Acetosa Ostiense chiuso dalle 22 alle 6 in direzione Laurentina per il trasporto la deviata la linea 788 sia in direzione del capolinea Brunetti sia verso il capolinea agricoltura https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-06-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: Roma Traffico Viale Direzione

