Traffico Roma del 06-06-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi di muoverti per Roma il 6 giugno 2025 alle 14:30, tieni presente le modifiche alla viabilità segnalate da Roma Infomobilità. Chiusure temporanee e aperture parziali sono state disposte per consentire i lavori in via Lucio Cassio e altre aree strategiche come viale della Moschea e via dei Cerchi. Rimani aggiornato per evitare inconvenienti e goderti al meglio la città eterna.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Lucio Cassio tempo chiusura al traffico per la presenza di un cantiere all'altezza di via Bagnaia su viale della Moschea riaperto al traffico il tratto di strada tra via del Foro Italico e via di Ponte Salario Intanto in via dei Cerchi del concerto di domani sera alla Circo Massimo è chiuso al traffico il tratto da Piazza di Porta Capena a via dell'Ara massima di Ercole dalle 20:30 di questa sera la chiusura Sara estesa via del Circo Massimo via del via dell'Ara massima di Ercole via di Santa Maria in cosmedin chiusura temporanea poi per lavori in via Portuense da Piazzale Portuense a via Ettore Rolli terminati Infine per oggi lavori di potatura in viale di castelporziano è stata riaperta la strada tra via Stradella e via Orazio vecchi

