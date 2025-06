Traffico Roma del 06-06-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma si presenta più scorrevole rispetto alle prime ore di questa mattina, grazie alla riapertura del Raccordo Anulare all’altezza delle km 18,8 dopo un incidente. Tuttavia, persistono rallentamenti in via Salaria, sulla Cassia e sulla Flaminia, dove le condizioni sono ancora complicate tra causa di traffico intenso e lavori in corso. Restate aggiornati con Roma Infomobilità per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare ripristinata la circolazione all'altezza delle km 18 e 800 in carreggiata interna era chiusa per un incidente intanto rallentamenti sono segnalati in via Salaria tra Castel Giubileo e la tangenziale è ancora sulla Cassia tra il raccordo è Grottarossa la Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto è ancora in via Trionfale rallentamenti all'altezza di ipogeo degli Ottavi code di 2 km Invece sul tratto Urbano della A24 tra gli svincoli per via Fiorentini e la tangenziale chiusura temporanea su viale della Moschea tra via del Foro Italico e via di Ponte Salario per un evento in viale di Castel Porziano per le potature corso è chiuso il tratto di strada tra via Stradella e via Orazio vecchi infine in via Aurelia traffico rallentato tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica in direzione di Piazza Irnerio