Traffico Roma del 06-06-2025 ore 08 | 30

Buongiorno a tutti, ecco le ultime notizie sul traffico a Roma alle 8:30 del 6 giugno 2025. La situazione si presenta complessa, con un tratto chiuso sulla via Casilina a causa di un incidente al km 21,200 tra Finocchio e San Cesareo, che ha provocato deviazioni significative. È importante prestare attenzione alla segnaletica e pianificare percorsi alternativi per evitare disagi. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione tratto chiuso per un incidente sulla via Casilina per un incidente al km 21 e 200 tra finocchio e San Cesareo nelle due direzioni deviazioni per il traffico diretto a Frosinone su via dell'Acquedotto felice per chi viaggia invece in direzione Roma deviazioni in via di Gallicano prestare attenzione alla segnaletica in senso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo e bivio per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti verso centro città situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale sulla Roma Fiumicino traffico in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio In quest'ultima direzione lavori in corso in viale dei monfortani comportano modifiche alla viabilità tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.