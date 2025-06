Traffico Roma del 06-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! Alle 07:30 del 6 giugno 2025, il traffico si presenta intenso e congestionato su diverse arterie principali. La carreggiata interna del Raccordo Anulare mostra code tra Casilina e Doppia trafficata, mentre la Roma L’Aquila registra rallentamenti tra Tor Cervara e le zone limitrofe. La Tangenziale Est e via Nomentana sono anch’esse colpite da ingorghi, creando disagi per chi si dirige verso lo Stadio Olimpico. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia via di Malafede in direzione Roma per lavori di manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia la linea tram 2 è interamente sostituito da bus il termine dei lavori è previsto per il prossimo 21 giugno maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.