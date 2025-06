Traffico Lazio del 06-06-2025 ore 17 | 30

Buon pomeriggio, ascoltatori! Oggi, il traffico nel Lazio si presenta particolarmente intenso, con code significative sulla Pontina tra Pomezia e il bivio di Pratica, e sulla carreggiata opposta verso il litorale, tra Tor de' Cenci e Castel Romano. Non mancano rallentamenti anche sull'A1 Roma-Napoli tra Valmontone e lo svincolo per la Roma L'Aquila. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa situazione di traffico congestionato.

luce verde Lazio Buon pomeriggio ben trovate l'ascolto code per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e il bivio per via di Pratica in direzione di Roma ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta verso il litorale Esattamente tra Tor de' Cenci e Castel Romano e poi tra Pomezia e via dei rutuli anche qui per incidente incidente con code anche sulla A1 roma-napoli tra lo svincolo per la Roma L'Aquila e Valmontone direzione Napoli in uscita da Roma troviamo code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia direzione Ostia sul raccordo in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e La Romanina in internet troviamo invece code tra la Bufalotta e la Prenestina mi ricordo che per lavori Questa notte sulla A1 Roma Napoli dalle 22 alle 5 del mattino o rimarrà chiuso lo svincolo di Valmontone in uscita per il traffico proveniente da Napoli sulla diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 invece rimarrà chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per le provenienze dalla A1 roma-napoli da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale