Traffico in tilt sull' A19 Schifani | Non succederà più prima di me era un disastro

Il traffico sull'A19 Schifani era un vero incubo, un disastro che rallentava la vita di tanti pendolari. Prima di me, nulla era stato fatto per risolvere questa situazione. In campagna elettorale, ho constatato personalmente i cantieri a Palermo e Catania, spesso senza progresso. Per questo, ho chiesto e ottenuto dal ministro Salvini il ruolo di commissario, con l’obiettivo di accelerare i lavori e restituire alla Sicilia una rete stradale efficiente e sicura.

"In campagna elettorale ho trovato una Palermo-Catania piena di cantieri, alcuni con operai e altri in una situazione semi-disastrosa: ho chiesto e ottenuto dal ministro Salvini di essere nominato commissario non come stazione appaltante, ma come soggetto che aiuti l'Anas a velocizzare questi.

