Traffico di minori | Bambini ai lavori forzati e bambine sfruttate sessualmente L' allarme choc del Telefono Azzurro

Il telefono azzurro lancia un allarme drammatico: traffico di minori, bambini costretti ai lavori forzati e bambine vittime di sfruttamento sessuale. Un silenzio assordante che grida per essere ascoltato. Dietro ogni scomparsa c’è un’infanzia spezzata, un dolore nascosto che merita tutta la nostra attenzione e azione. È tempo di agire, perché nessuno dovrebbe più piangere nell’ombra senza risposte.

Non possiamo sentirli piangere, ma il loro silenzio è più assordante di mille bombe a Gaza o a Kiev. Parliamo di minori, spesso neonati o bambini di pochi anni che spariscono nel nulla,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Traffico di minori: «Bambini ai lavori forzati e bambine sfruttate sessualmente». L'allarme choc del Telefono Azzurro

