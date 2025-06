Tradimento replica puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, venerdì 6 giugno 2025, con la puntata di "Tradimento" (Aldatmak). Oylum, arrivando in ospedale, vive momenti di tensione e speranza, temendo il peggio per Kahraman. Ma la verità la sorprende: lui sta bene e il sollievo è immenso. Rivedi ora il video Mediaset dell’episodio 83, disponibile in streaming su Canale 5, e rivivi ogni emozione di questa avvincente puntata.

