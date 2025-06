Tradimento | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 6 giugno

Stasera, venerdì 6 giugno 2025 alle 21.30 su Canale 5, torna "Tradimento", la coinvolgente fiction turca che sta catturando l’attenzione del pubblico italiano. Tra colpi di scena e emozioni intense, il cast dà vita a una trama ricca di suspense e mistero, con volti noti come Aras Ayd?n e Özlem Tokaslan. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa nuova puntata e i segreti che si sveleranno, perché… ciò che accadrà potrebbe cambiare tutto.

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 6 giugno. Questa sera, venerdì 6 giugno 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell'incidente.

