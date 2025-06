Tradimento anticipazioni 9 giugno | bacio tra ipek e oltan

Il prossimo episodio di “Tradimento” promette un susseguirsi di emozioni forti e rivelazioni che lasceranno il pubblico senza fiato. Il coinvolgente bacio tra Ipek e Oltan segna un momento di passione e tensione, mentre Sezai fa una proposta di matrimonio che mette in discussione i sentimenti e i desideri dei protagonisti. Cosa succederà dopo? Non perdetevi le sorprese che ci attendono lunedì 9 giugno su Canale 5!

La puntata di “Tradimento”, in programmazione lunedì 9 giugno alle ore 14.45 su Canale 5, si preannuncia ricca di emozioni intense, colpi di scena e sviluppi sorprendenti. Dopo settimane di tensione crescente, si assiste a un momento cruciale nella narrazione: Sezai conduce Guzide in un luogo isolato e suggestivo immerso nella natura, dove le propone formalmente il matrimonio. La risposta della protagonista è positiva e carica di entusiasmo, ma la serenità appena raggiunta viene minata da una scoperta sconvolgente che rischia di mettere in discussione tutto. le anticipazioni principali del 9 giugno: proposta di matrimonio e intrighi familiari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tradimento anticipazioni 9 giugno: bacio tra ipek e oltan

In questa notizia si parla di: Tradimento Giugno Anticipazioni Bacio

Anticipazioni tradimento 3 giugno: Tarik in difficoltà - La soap turca "Tradimento" sbarca in prima serata su Canale 5 il 3 giugno, promettendo una puntata esplosiva! Tarik si troverà in grande difficoltà, mentre l’intreccio di sospetti e alleanze sorprendenti tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Tradimento, anticipazioni fino al 14 giugno: scatta il bacio, chi si sposa - Nelle puntate di Tradimento che andranno in onda fino al 14 giugno, scatterà un bacio inaspettato: chi convolerà a nozze. Segnala chedonna.it

Anticipazioni Tradimento: bacio proibito tra Ipek e Oltan: scoppia lo scandalo familiare! - Le anticipazioni settimanali di Tradimento per il periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 giugno annunciano eventi sorprendenti. Ipek e Oltan si troveranno in viaggio per lavoro e, nel corso di quest ... informazione.it scrive

Tradimento, anticipazioni sulle puntate in onda dal 7 al 13 giugno su Canale 5 - la soap opera tradimento su canale 5 presenta nuovi sviluppi tra carriera di ozan, bacio tra oltan e ipek, divorzio di oylum e behram, morte improvvisa a una festa e la tragica perdita della bambina a ... Segnala gaeta.it

Tradimento, anticipazioni dall’8 al 14 giugno: Guzide riceve la proposta, bacio tra Oltan e Ipek