Tradimento anticipazioni 7 giugno | Oylum e Kahraman si sposano Tolga e Selin vogliono allargare la famiglia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, arrivata a un punto di svolta per i suoi protagonisti. Nuovo appuntamento domani alle 15.10 con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5. Ozan accetta un lavoro molto importante, mentre Tolga e Selin decidono di adottare una bambina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca. Dov'eravamo rimasti Nel corso delle ultime puntate trasmesse, Oylum si è resa conto di provare qualcosa per Kahraman. Convinta fosse in gravi condizioni dopo un incidente stradale, la ragazza è corsa in ospedale: vedendo che stava bene, è scoppiata in un pianto liberatorio.