trader di criptovalute prigioniero a new york spunta anche un sex video

Un caso che scuote il mondo delle criptovalute: l'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, prigioniero a New York, si trova al centro di un inquietante intreccio di sequestri, torture e ora anche un video hot che solleva nuovi interrogativi sulla sua vicenda. La vicenda si fa sempre più complessa e misteriosa, lasciando aperte molte domande su chi siano i protagonisti e le motivazioni dietro questa oscura vicenda.

Un video, stavolta a contenuti sessuali, apre nuovi interrogativi nel caso del 28enne cripto-investitore italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato in una lussuosa casa di New York per ottenere i codici di accesso ai suoi conti in criptovalute. Nel clip ottenuto dal sito Tmz si vede la vittima, spesso senza camicia, portato al guinzaglio da una donna che simula una scena sado-maso davanti agli occhi di altre due donne e un uomo seduti su un divano. Il video sarebbe stato girato l' 11 o il 12 maggio. Carturan sarebbe rimasto 17 giorni, dal 6 maggio, nelle mani dei suoi carcerieri, ovvero il trader del Kentucky John Woeltz e lo svizzero William Duplessie, un importante esponente nel mondo delle criptovalute che nel 2019 ha fondato il Pangea Digital Asset Group e il Pangea Blockchain Fund.

