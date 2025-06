Tra Trump e Musk è guerra totale | il presidente Usa cancella i contratti con Tesla & Co mentre il magnate risponde chiedendo l’impeachment del tycoon

di Elon Musk, che ora chiede l’impeachment di Donald Trump. Un confronto senza precedenti tra due figure iconiche, segnato da accuse e minacce che rischiano di scuotere gli equilibri politici e industriali americani. La tensione tra Trump e Musk si fa sempre più palpabile, lasciando il paese e il mondo intero a chiedersi: fino a dove arriveranno questa guerra totale?

È scontro senza precedenti tra Donald Trump ed Elon Musk. La rottura tra il presidente Usa e il patron di Tesla, nata sulla legge di bilancio voluta da Trump (“manderà in bancarotta l’America, sostiene l’ex titolare del Doge), è degenerata nel corso di un paio di ore. In una raffica di post su X, l’ex consigliere si è scagliato contro Trump, minacciando di smantellare Dragon, la capsula orbitale essenziale per la Nasa, e dichiarandosi a favore dell’impeachment. Per poi “sganciare la bomba: Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici”, ha scritto ancora Musk che su X ha lanciato un sondaggio: “”E’ giunto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti veramente l’80% delle persone al centro?”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tra Trump e Musk è guerra totale: il presidente Usa cancella i contratti con Tesla & Co mentre il magnate risponde chiedendo l’impeachment del tycoon

In questa notizia si parla di: Trump Musk Presidente Tesla

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Buongiorno da @battgirl74, oggi le prime pagine sono quasi interamente dedicate alla saga del rapporto tra il presidente USA Donald Trump e il CEO di Tesla, Elon Musk Partecipa alla discussione

Le rivelazioni del patron di Tesla in una intervista rilasciata a Cbs che andrà in onda in forma integrale domenica. Intanto il Presidente Trump annuncia per oggi la conferenza stampa di Musk, "il suo ultimo giorno". Partecipa alla discussione

Musk vs Trump, cosa c'è dietro: i tagli alle auto elettriche, lo scontro con i consiglieri di Donald e l'appoggio al giudice (perdente) - E' ormai guerra aperta tra Elon Musk e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cosi come la loro alleanza e stata spettacolare e intensa, lo e altrettanto loro rottura: il tycoon e ... Secondo msn.com

Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti, come dice Musk - Elon Musk ha sganciato una “bomba”: “Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici”. Lo scontro tra il patron di Tesla e il presidente degli Stati Uniti ... Da fanpage.it

Dalle stelle alle stalle: Trump e Musk, fine di un’era (e 150 miliardi di perdite) - Elon Musk e Donald Trump sono ai ferri corti: botta e risposta sui social tra il co-fondatore di Tesla e il presidente degli Stati Uniti ... Da automoto.it