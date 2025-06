Tra scienza e passione | vivaisti viticoli pugliesi ricordano il professor Vito Savino

Tra scienza e passione, i vivaisti viticoli pugliesi si uniscono per ricordare il professor Vito Savino, figura fondamentale nella creazione del sistema di certificazione fitosanitaria della vite. A Otranto, si tiene un'importante giornata evento dedicata alla sua memoria, celebrando il suo impegno e il suo contributo alla tutela e alla qualità del patrimonio vitivinicolo pugliese. Un’occasione imperdibile per onorare un protagonista che ha plasmato il futuro della viticoltura locale.

OTRANTO – Un momento per ricordare la figura di Vito Savino, il professore tra i principali fautori della creazione del sistema di certificazione fitosanitaria della vite: il consorzio dei vivaisti viticoli pugliesi si dĂ appuntamento a Otranto per una giornata evento per commemorare una figura.

