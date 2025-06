Tra natura incontaminata e vecchi pozzi di petrolio | torna la Marcia dell' alta Val Riglio

Tra natura incontaminata e antichi pozzi di petrolio, torna la marcia dell'Alta Val Riglio, un’esperienza unica per scoprire paesaggi nascosti e storie del passato. Organizzata dalla Pro Loco di Montechino in collaborazione con ViviBettola.it e Csi, con il patrocinio di Bettola e Gropparello, questa marcia invita gli appassionati di escursionismo a immergersi in una valle poco conosciuta ma ricca di fascino. Preparatevi a un viaggio tra natura e storia che non dimenticherete facilmente.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Montechino, in collaborazione con ViviBettola.it, e Csi, con il patrocinio dei Comuni di Bettola e Gropparello. La Marcia dell'Alta Val Riglio è un evento nato per far conoscere la Val Riglio, una piccola valle incontaminata ed ancora poco conosciuta.

