Tra cultura storia e sapori un nuovo ricco calendario di appuntamenti alla Biblioteca Capitolare di Verona

Tra cultura, storia e sapori, la Biblioteca Capitolare di Verona si prepara a un calendario di eventi imperdibili, pensati per arricchire mente e cuore. Un’occasione unica per immergersi in dialoghi stimolanti e scoperte affascinanti, come l’atteso incontro di venerdì 6 giugno "Bianchini e Newton – In dialogo tra scienza e fede" con il prof. Ivano Dal Prete. Non mancate, perché ogni appuntamento è un viaggio nel sapere e nell’emozione!

