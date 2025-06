Tour of Britain femminile 2025 Roldan vince la seconda tappa Faulkner nuova leader

Una giornata da ricordare nel Tour of Britain femminile 2025, dove Mara Roldan ha scritto il suo nome nel firmamento del ciclismo mondiale grazie alla prima vittoria in carriera. La canadese del Team Picnic PostNL ha dominato la seconda tappa, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. Nel frattempo, Faulkner si prende la leadership generale, mentre la corsa è ancora tutta da scrivere: il futuro promette emozioni e sorprese.

Giornata da ricordare per Mara Roldan, che festeggia la sua prima vittoria della carriera nel World Tour. La 21enne canadese del Team Picnic PostNL si è imposta nella seconda tappa del Tour of Britain femminile con partenza da Hartlepool e arrivo a Saltburn-by-the-Sea. Decisiva per la nordamericana l’azione negli ultimi quindici chilometri, con un allungo che le ha permesso di arrivare in solitaria al traguardo. Una tappa segnata anche da alcune cadute eccellenti come quella dell’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) dell’ex leader della classifica generale, la mauriziana Kimberley Le Court Pienaar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of Britain femminile 2025, Roldan vince la seconda tappa. Faulkner nuova leader

