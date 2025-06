Tottenham clamoroso | esonerato l’allenatore Postecoglu Ecco il comunicato UFFICIALE

Il Tottenham sorprende ancora, lasciando tifosi e appassionati senza parole: l’allenatore Ange Postecoglou è stato ufficialmente esonerato, nonostante il successo in Europa League. La decisione ha scosso il mondo del calcio, dimostrando quanto le dinamiche di una grande squadra siano imprevedibili e piene di colpi di scena. Ecco il comunicato ufficiale che svela i retroscena di questa clamorosa scelta.

Tottenham, esonerato l’allenatore Ange Postecoglou dalla squadra inglese. Arriva il comunicato UFFICIALE Il Tottenham, nonostante la vittoria dell’Europa League, ha voluto esonerare il suo tecnico Posteglou. IL COMUNICATO Dopo aver esaminato le prestazioni e dopo un’attenta riflessione, il Club può annunciare che Ange Postecoglou è stato sollevato dal suo incarico. Ange si è unito a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, clamoroso: esonerato l’allenatore Postecoglu. Ecco il comunicato UFFICIALE

Postecoglou, clamoroso al Tottenham: vince l’Europa League e viene esonerato! - Drastica decisione in Premier League, il tecnico paga il pessimo cammino in campionato: Frank del Brentford in pole ... Segnala tuttosport.com

Tottenham, esonerato Postecoglou: è ufficiale - Il Tottenham ha esonerato Ange Postecoglou. Dopo due anni termina la sua avventura agli Spurs. Ufficiale la decisione del club londinese che non ha ritenuto evidentemente sufficiente il successo in ... gianlucadimarzio.com scrive

Tottenham, Levy ha deciso di esonerare Postecoglou - Sembrava una coppa che poteva salvare la stagione e la sua posizione di manager, dopo la deludente annata che ha visto gli Spurs chiudere al 17° posto in Premier. Riporta msn.com

