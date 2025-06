Tossicodipendente si introduce in casa dell' ex per aggredirla | arrestato dalla polizia

Si è arrampicato su una grondaia per intrufolarsi nel nuovo appartamento dell’ex compagna, aggredendola con un morso sulla guancia. A mettere fine all’incubo vissuto da una donna sono stati gli agenti della polizia di Stato, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla stessa vittima con una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tossicodipendente si introduce in casa dell'ex per aggredirla: arrestato dalla polizia

