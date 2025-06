Toscana in prima linea per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025

paesaggio incontaminato si trasforma in un palcoscenico di sensibilizzazione, con iniziative che coinvolgono cittadini, scuole e associazioni. La Toscana dimostra così il suo impegno concreto per un futuro sostenibile, ricordandoci che ogni azione conta nella protezione del nostro pianeta.

FIRENZE – La Toscana si sveglia oggi con uno spirito speciale: è la Giornata Mondiale dell’Ambiente e il territorio si mobilita con eventi, iniziative e azioni concrete per ricordare a tutti l’importanza della tutela ambientale. Il tema globale di quest’anno, ovvero la lotta all’inquinamento da plastica, risuona forte anche nei borghi, nei parchi e nelle città toscane. Uno dei momenti più significativi si tiene nel cuore della Maremma, dove il Parco regionale celebra il suo 50° anniversario. Cinquant’anni di biodiversità protetta, di sentieri tra pinete e dune, di animali e paesaggi custoditi come un tesoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

