Torselli FdI a TPI | In Italia è sotto attacco il diritto ad astenersi ai referendum

In un clima di crescente tensione politica, il diritto di astenersi ai referendum in Italia sembra essere sotto attacco. L’onorevole Torselli affronta la questione, spiegando la strategia dietro la decisione della premier Meloni di partecipare simbolicamente alle urne senza esercitare il voto. Questa scelta mira a respingere le insinuazioni di un tentativo di boicottaggio, sottolineando che il referendum rimane uno strumento fondamentale di democrazia. Ossia, il diritto di scelta non si tocca.

Onorevole Torselli, domenica e lunedì sono in programma i referendum su lavoro e cittadinanza. La premier Meloni ha detto che andrà al seggio ma non ritirerà la scheda. Qual è il senso di questa scelta? “È una risposta a chi, strumentalmente, vuole tentare di mettere in connessione l’invito a non partecipare al referendum con il problema della scarsa affluenza alle urne”. Ossia? “Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: il referendum è uno strumento fondamentale nella vita democratica di un Paese. Ma ricordo che è stato concepito dando agli elettori tre possibilità, non due: votare Sì, votare No, oppure non partecipare al voto ritenendo il quesito non interessante o non necessario. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Torselli (FdI) a TPI: “In Italia è sotto attacco il diritto ad astenersi ai referendum”

In questa notizia si parla di: Referendum Torselli Italia Sotto

Referendum, quorum e astensione: cosa dicono i costituzionalisti - L’8 e 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. In Italia, questi referendum sono disciplinati dall’articolo 75 della Costituzione. Riporta affaritaliani.it

Referendum sulla cittadinanza: +Europa dice Sì, Noi Moderati sostiene il No, le ragioni a confronto - Il quesito propone di dimezzare da dieci a cinque anni la residenza necessaria per richiedere la cittadinanza italiana. A Euronews le ragioni del "Sì" e del "No" #EuropeNews ... Secondo msn.com

Una breve storia dei referendum in Italia - Benché in molti paesi ce ne siano di differenti tipi, in Italia prevalgono quelli ... da vanificare la buona riuscita dei referendum, assestandosi al di sotto del quorum. L'ultimo caso risale ... Secondo wired.it

Ndrangheta, il consigliere Torselli a Giani: Ci dica perché ha mantenuto Gori