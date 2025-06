Tornareccio diventa laboratorio di cittadinanza attiva con Erasmus+Youth

Tornareccio si trasforma in un vivace laboratorio di cittadinanza attiva grazie a Erasmus+ Youth “Artistic Expression to facilitate youth inclusion processes”. Quindici giovani provenienti da Portogallo, Francia, Croazia, Bulgaria, Serbia e Italia stanno portando nuova energia e idee innovative nel cuore dell'Abruzzo, sotto la guida del Circolo territoriale Arci di Chieti. Un’occasione unica per promuovere l'inclusione e la partecipazione giovanile attraverso l’arte e la collaborazione internazionale.

Arrivano da Portogallo, Francia, Croazia, Bulgaria, Serbia e Italia i 37 giovani protagonisti del progetto Erasmus+ Youth "Artistic Expression to facilitate youth inclusion processes", in corso in questi giorni a Tornareccio. A curare le attività è il Circolo territoriale Arci di Chieti.

