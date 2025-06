Tornano i lavori lungo la Telesina | da lunedì si restringe il Viadotto Pantano

Tornano i lavori sulla suggestiva strada statale 372 “Telesina”, una delle arterie più trafficate del nostro territorio. Da lunedì 9 giugno a venerdì 20 giugno, esclusi i fine settimana, si concentreranno interventi fondamentali per la sicurezza e il comfort di chi viaggia tra Paupisi e Ponte. In particolare, si effettueranno ripristini alla pavimentazione e alla barriera del viadotto Pantano, restringendo temporaneamente la carreggiata. È il momento di pianificare gli spostamenti con attenzione, perché la viabilità sarà influenzata da queste importanti opere di manutenzione.

Lungo la strada statale 372 "Telesina" – in corrispondenza del viadotto 'Pantano', situato tra i territori comunali di Paupisi e Ponte – verranno eseguite due attività, programmate nel periodo temporale compreso tra lunedì 9 e venerdì 20 giugno, ad esclusione dei fine settimana. Nel dettaglio, si procederà ai ripristini della pavimentazione, in corrispondenza della campata 11 del viadotto, e di alcune barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di un sinistro stradale; quest'ultima attività consentirà la rimozione dei new jersey in cemento, presenti allo stato attuale a protezione della sede stradale.