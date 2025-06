Torna l’appuntamento con il Festival dell' industria | in agenda due settimane di open day e iniziative

Se sei appassionato di innovazione e sviluppo industriale, non perdere l'occasione di partecipare al Festival dell'Industria in Romagna! Dal 16 al 30 giugno, due settimane di open day, workshop e incontri nelle aziende associate. Un evento imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio, condividere idee e celebrare i successi. Un'opportunità unica per rafforzare il legame tra imprese e comunità, e guardare al futuro con entusiasmo e collaborazione.

Torna in tutta la Romagna l’appuntamento con Festival dell'industria e dei valori di impresa, che si terrà dal 16 al 30 giugno con un cartellone di eventi istituzionali e appuntamenti nelle aziende associate. Occasioni per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Torna l’appuntamento con il Festival dell'industria: in agenda due settimane di open day e iniziative

In questa notizia si parla di: Torna Appuntamento Festival Industria

La primavera in tutto il suo splendore: torna l'appuntamento con "La Rocca in Fiore" - La primavera è tornata e con essa la 26esima edizione de "La Rocca in Fiore". Il 17 e 18 maggio, Monselice si vestirà di colori e profumi in un evento organizzato dalla Pro Loco di Monselice e patrocinato dalla Provincia di Padova.

Confindustria Piemonte (@ConfPiem) Partecipa alla discussione

Torna l’appuntamento con il Festival dell'industria: in agenda due settimane di open day e iniziative - Occasioni per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di attualità in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dove dal 2015 ad oggi si sono svolti oltre 250 ... Riporta riminitoday.it

Torna il Festival della Fotografia italiana - BIBBIENA (AREZZO) - Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino (Arezzo), oltre cento autori in dialogo e un calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop: ... Si legge su msn.com

Motor Valley Fest 2025, programma ed eventi del festival di Modena - Dal 5 all'8 giugno 2025, il Festival della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna torna a Modena con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente, tutta dedicata all’”Industria di domani” ... Come scrive tg24.sky.it