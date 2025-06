Torna la settimana del pesce azzurro Un modo gustoso per combattere il colesterolo

Torna la Settimana del Pesce Azzurro ad Ancona, un’occasione irresistibile per scoprire come gustare piatti ricchi di benefici e combattere il colesterolo. Dal 9 al 14 giugno, in 10 ristoranti, potrai deliziarti con specialità come spaghetti alle sarde e alici scottadito, il tutto a un prezzo fisso di 25 euro. Un modo saporito per prendersi cura del cuore e vivere più in salute, senza rinunciare al piacere della buona cucina.

ANCONA – Torna la settimana del Pesce Azzurro, dal 9 al 14 giugno, con un menu a 25 euro massimo, in 10 ristoranti di Ancona e dintorni. Spaghetti alle sarde, alici scottadito con mezza minerale, calice di vino e caffè. Tutto per la salute del cuore, per prevenire le malattie cardiovascolari

