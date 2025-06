Torna la Lira ora è una moneta digitale | cosa si nasconde dietro l’annuncio comparso sui social

Negli ultimi giorni, sui social, si è diffusa la notizia della "Lira Italiana Digitale", una moneta che sembra riportare in vita l’antica valuta italiana, ma dietro questa apparenza si cela una truffa ben orchestrata. Attenzione: ciò che sembra un’opportunità può trasformarsi in perdita e violazione della privacy. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questo inganno e come proteggersi dalle trappole online. Continua a leggere.

Negli ultimi giorni è comparso su Facebook l'annuncio della Lira Italiana Digitale, una finta valuta che serve per attirare vittime in uno schema di truffa. Agli potenziali investitori viene chiesto di mettere 250 euro. Ma il prezzo che si ritroveranno a pagare è molto più alto, a partire dalla cessione dei loro dati personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Lira Digitale Annuncio Comparso

DIEGO FUSARO: Cosa rappresenta realmente Elly Schlein? Non crederete alle vostre orecchie...