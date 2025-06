Torna in vendita Il Veneto periodico fondato nel 1888 tra i più longevi nella Regione

Viene in vendita il Veneto, storico periodico fondato nel 1888 e tra i più longevi della regione. Dopo la sua chiusura nel 1945, ora torna in distribuzione, portando avanti la tradizione di informazione e approfondimento che lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di lettori. Un'occasione unica per riscoprire le radici del giornalismo veneto e rimanere aggiornati sulle vicende che plasmano il nostro territorio.

Ritorna "Il Veneto", periodico di informazione fondato nel 1888, dal giornalista e traduttore italiano Gualtiero Belvederi, diretto poi per quasi mezzo secolo da Alfredo Melli che ne ha curato sia la parte giornalistica che quella editoriale, ha visto la sua chiusura nel 1945.

