Torna il Sant' Anna Science Cafè per fare divulgazione scientifica con la ricerca di frontiera

Preparati a un viaggio tra innovazione e impegno sociale: torna il Sant’Anna Science Cafè, l’appuntamento che unisce divulgazione scientifica, ricerca di frontiera e discussioni su temi fondamentali come la neuroingegneria e il femminismo. Un’occasione imperdibile per scoprire come la scienza possa contribuire a costruire un futuro più equo e sostenibile, coinvolgendo il pubblico in conversazioni stimolanti e approfondite. Non perdere questa opportunità di informarti, ispirarti e partecipare attivamente!

La neuroingegneria al servizio dell'umanità e il femminismo come opportunità per una società più equa e giusta. Sono questi i temi della nuova edizione del Sant'Anna Science Cafè, l'evento di divulgazione scientifica aperto al pubblico e a ingresso gratuito organizzato dalla Scuola.

