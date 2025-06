torna il congresso nazionale lab-italia | mercoledì 18 giugno a milano il futuro dei biologi nei laboratori

Torna il Congresso Nazionale Lab-Italia, un evento imperdibile per i professionisti del settore che desiderano esplorare le frontiere dell'innovazione e della sostenibilità nei laboratori di domani. Mercoledì 18 giugno a Milano, esperti e biologi si riuniranno per discutere di intelligenza artificiale, nuove tecnologie e pratiche sostenibili, tracciando insieme il futuro dei laboratori italiani. Non perdere questa occasione unica di aggiornamento e networking!

Il Congresso Nazionale Lab-Italia "Laboratori del futuro: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale" – promosso dall'Ordine dei Biologi della Lombardia e accreditato ECM – torna, dopo il successo della scorsa edizione, mercoledì 18 giugno 2025, dalle 9:30 alle 17:00, all'NH Milano.

