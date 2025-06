Torna balneabile la spiaggia di Pietrarsa a Napoli | il mare non è più inquinato

Buone notizie per gli amanti del mare a Napoli: la spiaggia di Pietrarsa torna balneabile! Dopo giorni di preoccupazioni, le analisi Arpac hanno confermato l'assenza di inquinamento, revocando così il divieto di fare il bagno. Un segnale positivo per tutta la comunità e i visitatori che desiderano godersi il mare in totale sicurezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa importante riapertura.

Revocata l'ordinanza di divieto di fare il bagno per la spiaggia di Pietrarsa. Le analisi Arpac confermano che il mare non è più inquinato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Spiaggia Pietrarsa Mare Inquinato

Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, l’Arpac: “Il mare è inquinato” - Il mare di Pietrarsa è stato dichiarato inquinato dall'Arpac, rendendo la balneazione pericolosa. Di conseguenza, il Comune di Napoli ha adottato misure temporanee per vietare il bagno in questa zona, tutelando la salute dei cittadini.

Torna balneabile la spiaggia di Pietrarsa a Napoli: il mare non è più inquinato - Revocata l’ordinanza di divieto di fare il bagno per la spiaggia di Pietrarsa. Le analisi Arpac confermano che il mare non è più inquinato. Come scrive fanpage.it

Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, l’Arpac: “Il mare è inquinato” - L’Arpac: “Mare inquinato, impossibile fare il bagno a Pietrarsa”. Il Comune di Napoli vieta temporaneamente la balneazione. Si legge su fanpage.it

Napoli, batteri a mare nella norma: Pietrarsa ritorna balneabile dopo 15 giorni di divieto - Torna balneabile il mare di Pietrarsa. Dopo il divieto di due settimane tuffi nuovamente ammessi nello specchio di mare di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, che, dopo ... Si legge su msn.com

Rifiuti in spiaggia, il 72% è plastica