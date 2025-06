torna a marina spazzapnea la gara di pulizia di rifiuti subacquei

Marina di Pisa si prepara a tornare protagonista con “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, l’evento che unisce passione e responsabilità ambientale. Domenica 8 giugno, nuotatori appassionati si sfideranno in una gara di raccolta rifiuti subacquea, impegnati a restituire purezza alle acque del nostro splendido litorale. Un’occasione imperdibile per unire divertimento e tutela dell’ambiente, contribuendo a preservare le bellezze del nostro mare e sensibilizzare sulla lotta all’inquinamento.

Marina di Pisa, 5 giugno 2025 - Domenica 8 giugno Marina di Pisa torna a ospitare “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, la competizione nazionale di raccolta rifiuti in apnea che si terrà in contemporanea in nove località italiane. Dopo il ritrovo presso il Bagno Gorgona (via Tullio Crosio), la gara avrà inizio alle 9 sulle spiagge del litorale, dove si svolgerà la competizione a squadre con lo scopo di rimuovere il materiale che durante l’inverno è stato riportato verso le spiagge dalle mareggiate. La premiazione finale è in programma alle 16. Giunta alla settima edizione, l’iniziativa ufficiale di Apnea Academy e patrocinata da WWF SUB, quest’anno oltre a Marina di Pisa coinvolgerà le città di Genova, Ancona, Lerici, Marettimo, Bari - Torre a mare, Torre del Greco, Ustica e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it