Tormenti d’amore entra nel giardino del compagno della ex | arrestato dai carabinieri

Un gesto di passione che sfiora l’ossessione: la notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 34 anni si è introdotto nel giardino del nuovo compagno della sua ex, scatenando un episodio che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. L’arresto a San Gemini testimonia quanto i sentimenti possano diventare pericolosi quando si trasforma in tormento. La vicenda mette in luce le sfide di gestire emozioni forti e il delicato equilibrio tra amore e rispetto delle regole.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, a San Gemini, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 34enne ternano, gravato da precedenti, nella flagranza del reato di violazione di domicilio. I militari sono intervenuti alle prime luci dell'alba, su.

