Torino Pride 2025 | sulla facciata del Comune di Chieri sventola la bandiera arcobaleno

Torino Pride 2025 si prepara a celebrare l’amore e l’autodeterminazione con grande entusiasmo. Sulla facciata del Comune di Chieri sventola la bandiera arcobaleno, simbolo di inclusione e rispetto. Il sindaco Alessandro Sicchiero (Partito Democratico) sottolinea: «Nessuno deve sentirsi solo nel proprio cammino di autodeterminazione». Un gesto che rafforza il messaggio di solidarietà e apertura, e che invita tutta la comunità a unirsi in questa importante occasione.

“Nessuno deve sentirsi solo nel proprio cammino di autodeterminazione”. Così il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero (Partito Democratico) motiva la scelta di esporre, sul balcone del proprio ufficio in Municipio, la bandiera arcobaleno. Lo fa in occasione del Torino Pride 2025, in programma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino Pride 2025: sulla facciata del Comune di Chieri sventola la bandiera arcobaleno

