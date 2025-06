Top Ct Etruria over 55 e Tc Prato ladies 60

Due formazioni senior pratesi sono in lizza per il titolo italiano. Si tratta del Ct Etruria over 55 e del Tc Prato ladies 60. Ed una terza squadra ha mancato per poco l’obiettivo: è l’over 60 del Ct Etruria che è stata superata ai quarti dal Tc Parioli e non potrĂ disputare la final four. Lo farĂ invece la squadra over 55 dello stesso circolo, che si è qualificata battendo 2-0 lo Sporting Club di Villa d’Adda a Bergamo. Ora dunque il girone finale che si svolgerĂ dal 13 al 15 giugno proprio in casa, a Prato sui campi dello stesso Ct Etruria dove a contendersi il titolo italiano saranno l’Appia Country di Roma, il Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce, il Match Ball Firenze e appunto il Ct Etruria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Top Ct Etruria over 55 e Tc Prato ladies 60

