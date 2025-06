Toni Nadal vorrebbe accorciare le racchette e introdurre i tiri da tre nel tennis

Toni Nadal torna a parlare di innovazioni nel tennis, proponendo idee che potrebbero rivoluzionare il gioco. Dalla riduzione delle racchette all’introduzione dei tiri da tre, il suo obiettivo è rendere lo sport più emozionante e coinvolgente. Dopo aver criticato la noiosità delle partite, ora si propone di reinterpretare le regole per catturare l’interesse di nuovi appassionati. Ma quali sono esattamente queste proposte e come potrebbero cambiare il nostro modo di vivere il tennis?

Toni Nadal aveva lanciato la pietra e nascosto un po' la mano. Aveva scritto su El Paìs che il tennis è generalmente noiosissimo, che le partite belle sono davvero poche e che, insomma, va cambiato. Come? Non l'aveva scritto. Ora ci torna su, lo zio-mentore-coach di Rafa. Stavolta ha delle proposte. "Parto anche dalla convinzione che lo sport, come qualsiasi altra attività, debba adattarsi alla nuova realtà che il mondo odierno ci presenta – scrive – Se, come considerazione preliminare, comprendiamo che sia le dimensioni del campo che le sue regole si basavano sulla morfologia dei giocatori di un tempo e sui materiali che avevano a disposizione, è logico che se questi ultimi sono diversi, anche i primi debbano esserlo".

