Tonali respinge il discorso del ritorno in Italia il centrocampista di Newcastle Happy Where I Am

In un'epoca di grandi cambiamenti, Sandro Tonali conferma il suo attaccamento al Newcastle United, respingendo con convinzione ogni ipotesi di ritorno in Italia. Dopo aver contribuito alla storica conquista del trofeo e al ritorno in Champions League, il centrocampista italiano si sente felice e realizzato in Inghilterra. La sua decisione rafforza il suo legame con la nuova maglia, lasciando intendere che per lui il presente è a Newcastle, e il futuro ancora tutto da scrivere.

2025-06-05 18:29:00 Giorni caldissimi in redazione! Sandro Tonali ha respinto il discorso di un ritorno a Serie A dopo aver aiutato il Newcastle United a terminare la loro lunga attesa per un grande trofeo e tornare in Champions League. Tonali si è unito a Newcastle dall’AC Milan nel luglio 2023 per una commissione di £ 60 milioni di sterline, ma ha giocato solo 12 partite in tutte le competizioni nella sua prima stagione prima di essere colpito con una sospensione di 10 mesi per attività di scommesse illegali. È tornato in azione lo scorso agosto ed è stato determinante per il Newcastle mentre hanno vinto il loro primo trofeo maggiore domestico per 70 anni con una vittoria per 2-1 sul Liverpool nella Coppa EFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Newcastle Tonali Discorso Ritorno

Tonali Juve, le possibilità di rivederlo in Italia si sono abbassate! Il Newcastle chiede una cifra folle: tutti gli aggiornamenti sul grande obiettivo dei bianconeri - Le possibilità di vedere Tonali in Italia si sono ridotte, con il Newcastle che chiede una cifra elevata.

Tonali e il possibile ritorno al Milan: quanto chiede il Newcastle - Sandro Tonali brilla al Newcastle: addio voci di crisi, il centrocampista italiano è un pilastro dei Magpies. Dopo la squalifica, si è adattato alla Premier League, con prestazioni top. Riporta msn.com

Tonali, ritorno in Serie A: “Ecco quanto chiede il Newcastle” | ESCLUSIVO - TONALI – “Sandro ... si è parlato tanto di un ritorno al Milan e della Juventus a gennaio, ma dalle informazioni che ho raccolto all’interno del club, il Newcastle chiede una cifra molto ... Secondo calciomercato.it

La volontà di Tonali per il futuro e la posizione sul ritorno in Serie A - La volontà di Tonali ... voci di un ritorno in Italia nel corso della prossima sessione estiva e sulla volontà del calciatore di giocare di nuovo in Serie A a stretto giro. Il Newcastle è ... Da 90min.com

Sandro Tonali e il ritorno a San Siro