Tommaso Inzaghi figlio di Simone | Ho imparato ad amare l’Inter forse è un arrivederci

Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, ha recentemente salutato l'Inter con un messaggio sui social, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno in futuro. Con un ruolo chiave nella trattativa che ha portato il padre all’Al-Hilal, Tommaso si conferma non solo come protagonista nel mondo del calcio, ma anche come ponte tra generazioni e culture diverse. L’addio, forse solo temporaneo, invita a scoprire cosa riserverà il suo domani nel cuore nerazzurro.

Tommaso Inzaghi, il maggiore dei figli di Simone, ha salutato l'Inter con un lungo messaggio sui social. Il ragazzo non ha escluso un ritorno in futuro. Tommaso Inzaghi ha avuto un importantissimo ruolo nella trattativa che ha portato suo padre Simone all' Al-Hilal. Il figlio dell'ex allenatore dell' Inter, infatti, ha fatto da intermediario tra il tecnico piacentino e gli arabi, strappando un ricchissimo contratto milionario. Al di là del lavoro, Tommaso ha voluto ringraziare i nerazzurri e i suoi tifosi sulle sue storie Instagram, non escludendo un ritorno di Simone inzaghi a Milano in futuro.

