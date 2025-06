Tom Hiddleston non sapeva del suo ruolo in Avengers | Doomsday nei panni di Loki

Tom Hiddleston, celebre volto di Loki nel Marvel Cinematic Universe, ha sorpreso i fan rivelando di non essere a conoscenza del suo ruolo in Avengers: Doomsday. Durante un’intervista su Jimmy Kimmel Live, l’attore ha condiviso i retroscena del casting e del suo coinvolgimento nel film, mantenendo un alone di mistero sulla trama. Un insight intrigante che apre nuove prospettive sul suo rapporto con il progetto e sulla possibilità di scoprire nuovi dettagli in futuro.

L’attore della Marvel Tom Hiddleston si apre sul suo casting in Avengers: Doomsday. Mentre promuoveva il suo nuovo film The Life of Chuck, l’attore è apparso al Jimmy Kimmel Live e gli è stato chiesto del suo prossimo ruolo nel blockbuster di supereroi. Come ci si potrebbe aspettare, Hiddleston non ha potuto rivelare dettagli specifici sulla trama di Doomsday, ma ha brevemente discusso dell’evento live streaming della Marvel in cui lo studio ha confermato 27 attori che reciteranno nel film. Dopo aver scherzato su come il cast di Thunderbolts* sia ancora troppo spaventato per parlare della loro presenza in Doomsday, Hiddleston ha raccontato come ha scoperto di essere parte del film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tom Hiddleston non sapeva del suo ruolo in Avengers: Doomsday nei panni di Loki

