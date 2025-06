Tom Hanks rompe il silenzio sull’ex moglie Samantha Lews accusata di abusi dalla figlia

Tom Hanks rompe il silenzio sull'ex moglie Samantha Lewes, accusata di abusi dalla figlia Elizabeth Ann Hanks. Per la prima volta, l'attore si confronta con le dure parole contenute nel memoir della figlia, "The 10: A Memoir of Family and the Open Road", che dipinge un quadro complesso e doloroso del passato familiare. Le sue parole arrivano in un momento cruciale, aprendo un dialogo atteso e delicato sulla verità e la memoria.

Per la prima volta Tom Hanks ha deciso di parlare del libro della figlia dal titolo The 10: A Memoir of Family and the Open Road, che contiene pesanti e gravi accuse contro la madre della scrittrice, Samantha Lewes, definita a più riprese emotivamente e fisicamente abusiva nei suoi confronti. Tom Hanks, le parole dopo la pubblicazione del memoir della figlia. Un libro pesantissimo quello pubblicato da Elizabeth Ann Hanks, figlia della star premio Oscar: si intitola The 10: A Memoir of Family and the Open Road e parla della madre Samantha Lewes, descritta come una donna instabile e violenta, che per anni ha perpetrato su di lei abusi fisici e psicologici.

