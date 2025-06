Tom Cruise nel Guinness dei Primati per Mission | Impossible - The Final Reckoning il video della scena del record

Tom Cruise, l'attore iconico noto per le sue incredibili imprese sul set, ha conquistato il Guinness dei Primati grazie a una scena mozzafiato di Mission: Impossible - The Final Reckoning. La sua dedizione e il coraggio in sequenze d'azione estreme continuano a spingere i limiti del cinema d'azione. Guardate il video della scena record e preparatevi a rimanere senza fiato: Tom, ancora una volta, dimostra di essere un vero eroe.

A furia di mettersi in gioco in scene d'azione pericolosissime, Tom Cruise è finalmente entrato nel Guinness dei Primati, per le riprese di un'allucinante sequenza dell'ultimo Mission: Impossible - The Final Reckoning. Siamo sicuri che in futuro riuscirà a superarsi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tom Cruise nel Guinness dei Primati per Mission: Impossible - The Final Reckoning, il video della scena del record

