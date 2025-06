Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission | Impossible - The Final Reckoning

Tom Cruise conquista il Guinness dei primati grazie a una scena mozzafiato in "Mission: Impossible - The Final Reckoning". L’attore ha sfidato i limiti, lanciandosi 16 volte da un aereo in fiamme, regalando agli spettatori un’azione indimenticabile. Paramount celebra questo traguardo eccezionale, dimostrando ancora una volta il suo spirito avventuroso e la dedizione di Cruise nel portare le sequenze più incredibili sul grande schermo. Una conquista che resterà nella storia del cinema.

Paramount ha annunciato che il film Mission: Impossible - The Final Reckoning ha permesso a Tom Cruise di stabilire uno storico record. Tom Cruise, grazie al film Mission: Impossible - The Final Reckoning, è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. L'attore, infatti, si è lanciato per ben 16 volte da un aereo con un paracadute in fiamme durante una delle sequenze più memorabili. Una scena d'azione memorabile Paramount, per celebrare il primato stabilito, ha condiviso un video in cui si mostra il dietro le quinte della sequenza d'azione interpretata da Tom Cruise per Mission: Impossible - The Final Reckoning. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning

In questa notizia si parla di: Cruise Mission Impossible Final

Tom Cruise a Cannes: Mission: Impossible e sfide geopolitiche con set internazionali - Sulla celebre Croisette, l'attesa cresce per l'uscita di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", l'ultima avventura di Tom Cruise.

CINEMA IRIS: Da venerdì 30/05 a martedì 3/06 "MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING" Spettacoli ore 20.15 Cast: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby Partecipa alla discussione

I primi 13 minuti non mi sono piaciuti molto ma il resto del film pazzesco! Da vedere. #MissionImpossibleTheFinalReckoning Grande #TomCruise bel cast, VFX notevoli! Bello per chi ama azione, spionaggio, fantascienza, thriller d’azione. ?. In un buon ci Partecipa alla discussione

Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning - Tom Cruise, grazie al film Mission: Impossible - The Final Reckoning, è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. L'attore, infatti, si è lanciato per ben 16 volte da un aereo con un paracadute ... Scrive msn.com

Tom Cruise nel Guinness dei Primati per Mission Impossible 8 - Tom Cruise ha stabilito un nuovo Guinness World Record durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ultima, spettacolare avventura della celebre saga action. L’attore si è lancia ... Riporta lascimmiapensa.com

Mission: Impossible - The Final Reckoning: come Tom Cruise ha girato la scena subacquea e aerea - Come sono state girate la scena subacquea e quella aerea di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Tom Cruise e Chirstopher McQuarrie hanno realizzato degli stunt incredibili. Da msn.com

Mission: Impossible - The Final Reckoning | Parachute (2025 Movie) - Tom Cruise