Tom Cruise da record | 16 lanci col paracadute a 62 anni

Tom Cruise dimostra che l’età è solo un numero, sfidando i limiti con 16 lanci in paracadute da un elicottero a 62 anni. Mentre altri si riposano sul divano, lui entra nel Guinness dei primati, confermando di essere molto più di un attore: è un vero eroe d’azione. Una grande parte del suo successo risiede nella passione e nel coraggio che ispira a tutti noi.

A 62 anni c’è chi sta sul divano a riprendersi da traumi muscolari e chi, invece, entra nel Guinness dei primati per essersi lanciato da un elicottero con un paracadute ben 16 volte in ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, ottavo capitolo del franchise. È il caso dell’attore Tom Cruise. Tom non è solo interprete di eroi d'azione, è lui l'eroe d'azione - ha spiegato Craig Glenday, direttore di Guinness World Records -. Una grande parte del suo successo può essere attribuita al suo focalizzarsi sull'autenticità e allo spingersi oltre i limiti umani". In un video pubblicato sulla pagina ufficiale YouTube di Paramount Pictures, Cruise spiega il dietro le quinte delle riprese, lo si vede mentre discute l'acrobazia con la troupe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tom Cruise da record: 16 lanci col paracadute a 62 anni

