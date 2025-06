Tom Cruise conquista il Guinness dei Primati con una follia incredibile

Tom Cruise conquista il Guinness dei Primati con un’impresa che ha lasciato il mondo senza fiato. Oltre alle sue acrobazie iconiche, l’attore ha stabilito un nuovo record durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, dimostrando che la sua dedizione al rischio e alla perfezione non conosce limiti. Questa conquista non solo celebra il suo coraggio, ma eleva ulteriormente il suo status di icona del cinema d’azione. Il record...

Tom Cruise entra nel Guinness dei Primati con un’incredibile impresa acrobatica. Le imprese di Tom Cruise nel campo delle scene ad alto rischio sono ormai leggenda, ma recentemente l’attore ha raggiunto un nuovo traguardo che lo distingue anche nel Guinness World Records. Questa conquista non riguarda le sue acrobazie più spettacolari in Mission: Impossible – The Final Reckoning, ma un’altra sequenza svolta durante le riprese del film. il record mondiale di Tom Cruise per i lanci con paracadute in fiamme. la scena che ha fatto la storia. Il nuovo record è stato stabilito grazie a una sequenza girata in Sudafrica, nella regione dei Drakensberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tom Cruise conquista il Guinness dei Primati con una follia incredibile

In questa notizia si parla di: Cruise Guinness Conquista Primati

Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning - Tom Cruise conquista il Guinness dei primati grazie a una scena mozzafiato in "Mission: Impossible - The Final Reckoning".

Tom Cruise entra nel Guinness dei Primati! E ovviamente è per una delle sue follie - Tom Cruise nel Guinness dei Primati. Incredibilmente, il record non è per il salto da un aereo all'alto visto nell'ultimo Mission: Impossible ... Lo riporta bestmovie.it

Tom Cruise entra nel Guinness dei primati grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning - Paramount ha annunciato che il film Mission: Impossible - The Final Reckoning ha permesso a Tom Cruise di stabilire uno storico record. Scrive msn.com

Tom Cruise nel Guinness dei Primati per Mission Impossible 8 - Tom Cruise ha stabilito un nuovo Guinness World Record durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ultima, spettacolare avventura della celebre saga action. L’attore si è lancia ... Secondo lascimmiapensa.com

Boeing extends 777 performance with new ETOPS rule