TNA | Marella vs Stone sfida decisiva a Against All Odds in palio il controllo della compagnia

si trova di fronte a una sfida decisiva che potrebbe cambiare per sempre il suo destino nella TNA. Con l’ombra di una posta in gioco pesante e una rivalità infuocata, Marella e Stone si preparano a scrivere il loro capitolo più importante: chi prenderà il comando e chi dovrà lasciare il palcoscenico? La tensione è alle stelle, e il risultato di questa lotta determinerà il futuro di entrambe le carriere e della compagnia stessa.

L’episodio di iMPACT! del 5 giugno ha segnato un momento cruciale nella struttura di potere della compagnia. Durante un promo in diretta, Santino Marella ha annunciato che affronterà Robert Stone a Against All Odds, con una posta in gioco altissima: il risultato del match deciderà il futuro di entrambi a TNA. La stipulazione è chiara, il vincitore diventerà il nuovo Direttore dell’Autorità, mentre il perdente dovrà lasciare TNA. Robert Stone, accompagnato da Victoria Crawford, ha interrotto Marella durante il segmento, dando vita a uno scambio teso che ha ufficializzato la sfida. Con entrambi gli uomini pronti a lottare per il controllo della compagnia o addirittura per il proprio posto di lavoro, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net