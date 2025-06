Tiro con l’arco mixed team azzurro di ricurvo per il podio Godano in semifinale nel compound

La terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco ad Antalya si conferma un palcoscenico di successi per l’Italia, con emozionanti sfide che infiammano gli appassionati. Il mixed team azzurro di ricurvo, composto da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco, sogna il podio dopo aver dominato la Slovenia e conquistato il diritto di giocarsi il bronzo in finale. Un’altra giornata all’insegna dell’eccellenza italiana nel tiro con l’arco, testimonianza di talento e determinazione.

Una nuova giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco, ad Antalya, è andata in archivio. Ancora buone notizie per l'Italia dalle linee di tiro turche. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Il mixed team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco si arrampica sino alla finale per il 3° e 4° posto. Ottimo il percorso degli azzurri, che superano nettamente, rispettivamente per 6-2 e 6-0 Slovenia e Cina Taipei nei sedicesimi e negli ottavi, riuscendo a spuntarla ai quarti allo shoot-off contro la Francia per 5-4 (21-18). In semifinale arriva il ko contro la Germania (6-2): domenica l'atto per il gradino più basso del podio contro il Giappone, mentre i teutonici si giocheranno la vittoria contro la Corea del Sud.

Tiro Arco Mixed Team

